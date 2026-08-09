Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu öncesinde orta sahasını iki genç oyuncuyla güçlendirdi. Turuncu-yeşilli ekip, Kayserispor'dan Baran Ali Gezek ile 4 yıllık, Giresunspor'dan Şahin Dik ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İKİ GENÇ ORTA SAHA ALANYASPOR'DA

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, geleceğe yönelik iki önemli transfere imza attı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende 20 yaşındaki Baran Ali Gezek ve 22 yaşındaki Şahin Dik kendilerini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı. Kayserispor'dan kadroya katılan Baran Ali Gezek ile 4 yıllık anlaşma yapılırken, Giresunspor'dan transfer edilen Şahin Dik ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

BARAN ALİ GEZEK 4 YILLIK İMZA ATTI

Alanyaspor'un orta sahaya yaptığı takviyelerden Baran Ali Gezek, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdi. Genç futbolcu sezon boyunca 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Gezek'in genç yaşına rağmen Süper Lig tecrübesine dikkat çekti. Çavuşoğlu, 20 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de 52 karşılaşmalık deneyime sahip olduğunu ve Ümit Milli Takım seviyesinde de forma giydiğini belirtti. Gezek, Türkiye'nin U17, U18, U19, U20 ve U21 yaş kategorilerinde milli formayı da giydi. Genç orta saha, transferinin ardından Alanyaspor'a katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek takımın hedeflerine ulaşması için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.

ŞAHİN DİK 11 GOLLÜ SEZONUN ARDINDAN GELDİ

Turuncu-yeşillilerin diğer genç transferi Şahin Dik ise Giresunspor'dan geldi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Şahin Dik, geçtiğimiz sezon Giresunspor formasıyla çıktığı 27 resmi karşılaşmada 11 kez fileleri havalandırdı. Orta sahadan sağladığı skor katkısıyla dikkat çeken genç oyuncu, performansının ardından Alanyaspor'un kadrosuna dahil oldu. Süper Lig'de forma giymenin çocukluk hayallerinden biri olduğunu belirten Şahin Dik, Alanyaspor'a transferini kariyerinde önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

BARAN ALİ GEZEK KİMDİR?

26 Ağustos 2005 doğumlu Baran Ali Gezek, orta saha mevkisinde görev yapıyor. Futbola Mezitlispor altyapısında başlayan Gezek, Mersin Ter Spor'un ardından Kayserispor altyapısına geçti. 2022 yılında Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzaladı ve aynı yıl Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Türkiye'nin farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarında görev alan genç futbolcu, U21 Milli Takımı'na kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Gezek, 2026-2027 sezonu öncesinde Alanyaspor'a transfer oldu.

ŞAHİN DİK KİMDİR?

22 yaşındaki Şahin Dik, orta sahada görev yapan ve hücuma verdiği katkıyla öne çıkan genç futbolcular arasında yer alıyor. Giresunspor formasıyla geçtiğimiz sezon 27 resmi karşılaşmaya çıkan Dik, 11 gol kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Alanyaspor'un uzun süredir takip ettiği oyuncular arasında bulunan Şahin Dik, turuncu-yeşilli kulüple 5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde Süper Lig'e uzanan yeni bir döneme başladı.