Turizm kenti Alanya'nın en yoğun güzergahı D-400 Karayolu, Alanyum AVM mevkisinde yürekleri ağza getiren anlara sahne oldu. Seyir halindeki otomobilin motor aksamından aniden yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Tehlikeyi saniyeler içinde fark eden sürücü, aracını yolun tam ortasında durdurmak zorunda kaldı. Yükselen yoğun duman tabakası çevredeki diğer sürücüler ve yayalar arasında büyük bir panik dalgası yarattı.

VATANDAŞTAN SANİYELERLE YARIŞAN MÜDAHALE

Aracın tamamen alevlere teslim olma riski hızla tırmanırken, çevredeki vatandaşlar inisiyatif alarak saniyelerle yarıştı. Olayı izlemek yerine çevre iş yerleri ve araçlardan kapılan yangın tüpleriyle tehlike bölgesine koşan bölge halkı, doğrudan motor kısmına müdahale etti. Atik reflekslerle yapılan bu eylem, alevlerin aracın tamamını sarmasını ve olası bir felaketi anında engelledi.

TRAFİK KİLİTLENDİ, EKİPLER BÖLGEDE

Yaşanan şok anları ve acil kurtarma süreci, kritik güzergahtaki araç akışını geçici süreliğine tamamen kilitledi. Acil durum ihbarı üzerine hızla olay yerine yönlendirilen ekipler çevre güvenliğini sağlarken, karayolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafiği durma noktasına getiren ve büyük korku yaratan teknik arızanın asıl kaynağı, uzman ekiplerin yapacağı detaylı incelemenin ardından deşifre edilecek.