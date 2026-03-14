İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Silivri'de büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. OPERASYON DETAYLARI Silivri ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, narkotik ekipleri tarafından 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu bu başarılı operasyon, uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor. Şüphelilerin sorguları devam ederken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Muhabir: Haber Merkezi