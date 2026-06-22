KANADA'NIN Quebec eyaletine bağlı Montreal kentinde meydana gelen silahlı saldırı büyük paniğe neden oldu. Şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Cote-des-Neiges semtinde yaşanan olayda biri polis memuru olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Montreal Polis Teşkilatı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, silahlı saldırı ihbarı üzerine çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin saldırıya müdahale ettiği, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade edildi.

BİR POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Montreal Komiseri Fady Dagher, düzenlediği basın açıklamasında saldırıda biri polis memuru olmak üzere toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybeden diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Dagher, olay sırasında saldırganın da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildiğini belirterek, vatandaşların güvenliği açısından bölgedeki riskin ortadan kaldırıldığını söyledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, adli inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu.

Yetkililer, saldırının hedefinin ne olduğu ve olayın hangi gerekçeyle gerçekleştirildiğinin henüz netlik kazanmadığını açıkladı. İlk incelemelerde saldırının nedeni konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.