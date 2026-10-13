Sağlık Bakanlığı ve AKP Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni sağlık düzenlemesi taslağına göre, tütün ürünü satışlarında elektronik kimlik doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Hazırlanan taslak metin, 18 yaşından küçüklere sigara satışını tamamen engellemek amacıyla Japonya ve Güney Kore'deki modellere benzer bir altyapı öngörüyor.

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, tütün ürünü almak isteyen kişilerin yaş kontrolü akıllı telefonlar üzerinden QR kod ile yapılacak. İlgili kamu otoritesinin üreteceği kod, satış noktasındaki cihazlara okutularak alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı teyit edilecek. Bu işlem sırasında bakkal, market veya büfe işletmecisi müşterinin T.C. kimlik numarası, adı veya tam yaşı gibi kişisel verilerini göremeyecek.

GÜNLÜK ALIM MİKTARI DA DENETLENECEK

Sadece fiziksel mağazalarda değil, internet üzerinden yapılan satışlarda da kullanılması hedeflenen sistemin bir yıl içinde devreye alınması planlanıyor. Elektronik altyapı sayesinde alıcıların yaş doğrulamasının yanı sıra günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarının da takip edilmesi değerlendiriliyor. Sistemin usul ve esasları, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından netleştirilecek.

GENÇLERİN SİGARAYA ERİŞİMİ NEDEN KISITLANIYOR?

Taslak metinde yer alan 2017 yılı Küresel Gençlik Tütün Araştırması verileri, mevcut denetimlerin yetersizliğini ortaya koyuyor. Rapora göre, 13-15 yaş grubunda sigara kullanan öğrencilerin yüzde 73,3'ü, reşit olmamalarına rağmen satış noktalarından kolayca tütün ürünü alabildiğini aktardı. Kurulacak yeni elektronik sistemle inisiyatif satıcıdan alınarak doğrudan merkezi bir yaş doğrulama mekanizmasına devredilmiş olacak.