Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Arsuz Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, kurallara uygunluk durumunun kontrol edildiği çalışmalarda işletmecilere çeşitli uyarılar yapıldı.

Denetimler sırasında bir okul kantininde karşılaşılan durum dikkat çekti. Zabıta personeli, gıda ürünleri ile temizlikte kullanılan deterjanların aynı dolapta muhafaza edildiğini tespit etti. Duruma müdahale ederek kural ihlalini hatırlatan ekiplere, kantin işletmecisinin verdiği "Abi vallahi yerimiz dar" yanıtı kayıtlara yansıdı.

KİMYASAL BULAŞMA RİSKİ NEDEN ÖNEMLİ?

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının okul kantinlerine yönelik ortak hijyen yönetmeliklerine göre, gıda maddeleriyle temizlik kimyasallarının aynı alanda depolanması kesinlikle yasaklanıyor. Deterjanlardan yayılan uçucu kimyasalların ve partiküllerin ambalajlı dahi olsa gıda ürünlerine nüfuz etmesi, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda zehirlenme ve kimyasal çapraz bulaşma riskini artırıyor.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu tür kural ihlallerine karşı taviz verilmeyeceğini duyurdu. Öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla kantin ve okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik rutin denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.