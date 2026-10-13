Fransa'da 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece, yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan benzeri görülmemiş bir siber saldırı düzenlendi. Bilgisayar korsanlarının buzdolaplarının otomatik buz çözme işlemlerine uzaktan müdahale etmesi sonucu milyonlarca euroluk gıda ürünü bozuldu.

Le Monde gazetesinin aktardığına göre, saldırganlar veri çalmak yerine doğrudan soğutma donanımlarını hedef aldı. Normalde bir saat süren buz çözme işlemi sekiz saate çıkarılarak alarm sistemlerinin devreye girmesi engellendi. Manche bölgesindeki La Haye kentinde bir Intermarché mağazasında ekipmanların sıcaklığı 80 dereceye ulaşarak erimeye neden oldu. Gironde bölgesindeki Gradignan kentinde ise artan ısı nedeniyle yangın söndürme sistemleri devreye girdi ve depoyu su bastı.

YÜZLERCE MAĞAZA ETKİLENDİ VE SATIŞLAR DURDU

İlk açıklamalarda sınırlı sayıda marketin etkilendiği belirtilse de, güncel verilere göre saldırı çok daha geniş bir alana yayıldı. Intermarché ve Netto grubunda yaklaşık 300, Coopérative U bünyesinde 100'e yakın, Carrefour'da 80 ve Monoprix'te 30 civarında mağaza zarara uğradı. E.Leclerc grubuna bağlı bazı işletmelerde de benzer sorunlar rapor edildi. Soğuk zinciri kırılan et, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar imha edilmek üzere satıştan çekildi.

Alsace bölgesindeki Haguenau kentinde iki marketin zararı 270 bin euro olarak açıklanırken, ülke genelindeki toplam kaybın on milyonlarca euroyu bulabileceği tahmin ediliyor. Gradignan'daki bir Intermarché şubesi ise tek başına 21 bin euroluk ürün kaybı yaşadı. Sigorta poliçelerinin bu tür siber müdahaleleri kapsamaması işletmeler için ek bir finansal yük oluşturuyor.

SİSTEMDEKİ GÜVENLİK AÇIĞI NASIL KULLANILDI?

Soruşturma kapsamında, Danimarkalı Danfoss şirketine ait kullanım ömrünü tamamlamış soğutma kontrol yazılımlarındaki güvenlik açıklarının kullanıldığı tespit edildi. Şirket, AK-SM800 ve AK-SC355 model eski sistemlerin artık güvenlik güncellemesi almadığını bildirdi. Bu durum, internete bağlı endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının güncellenmemesinin perakende sektöründe yarattığı kritik altyapı zafiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Paris Savcılığı tarafından siber suçlarla mücadele birimine devredilen soruşturmaya Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (ANSSI) da dahil oldu. Avrupa Birliği Tarım ve Gıdadan Sorumlu Komiseri Christophe Hansen gıda güvenliği için ek önlemler alınması çağrısında bulunurken, marketlerin yeni bir siber müdahale riskine karşı soğutma sistemlerini internet bağlantısı olmadan manuel olarak çalıştırdığı bildirildi.