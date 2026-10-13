İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablo patlaması meydana geldi. Çıkan dumanın istasyona yayılması üzerine yolcular tahliye edilirken, seferlerde aksama yaşandı.

Olayın bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. İstasyonlarda bekleyen yolcuların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı ve peronlar görevliler tarafından boşaltıldı. Yaşanan arıza, hattın diğer duraklarında da yolcu birikmesine neden oldu.

SEFERLER HANGİ DURAKLAR ARASINDA YAPILIYOR?

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hattaki teknik arıza sebebiyle ulaşımda geçici güzergah değişikliğine gidildi. Mevcut durumda seferlerin yalnızca Üsküdar-Çakmak ile İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştirildiği bildirildi.