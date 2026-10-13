Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü gıda denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık açıklamasına göre, güncellenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar eklendi.

Yapılan laboratuvar testleri sonucunda birçok temel gıda maddesinde kural ihlali belirlendi. İncelemelere göre, dana sucuk olarak satılan ürünlerde sakatat ve kanatlı hayvan eti kullanımına rastlandı. Süt ürünleri kategorisinde yer alan peynirde nişasta bulunurken, baklava ve sirkede mevzuata aykırı şekilde gıda boyası kullanıldığı anlaşıldı. Ayrıca bal ve bitkisel yağ ürünlerinde de çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

TÜKETİCİLER HİLELİ ÜRÜNLERİ NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini teyit etmek için Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ifşa listelerini anlık olarak inceleyebiliyor. Şüpheli durumlarda ise Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunularak resmi denetim sürecine doğrudan katkı sağlanabiliyor.