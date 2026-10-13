Türkiye, yeni nesil haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşmak amacıyla 6G çalışmalarını hızlandırdı. TÜBİTAK ve Turkcell işbirliğiyle geliştirilen yerli şebeke çözümleri, laboratuvar ortamından çıkarılarak gerçek saha koşullarında test edildi.

Turkcell 6GEN.LAB koordinasyonunda, TÜBİTAK MAM MİLTAL ve TÜBİTAK BİLGEM HİSAR laboratuvarlarının ortak çalışmaları sonucunda geliştirilen prototipler, yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu.

6G TEKNOLOJİSİNDE YERLİ PROTOTİPLER GELİŞTİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında, kablosuz iletişimde sinyal kalitesini artırmak amacıyla statik ve uyarlanabilir akıllı yüzey teknolojileri geliştirildi.

Bu sistemler, elektromanyetik dalgaların yönünü kontrol ederek özellikle sinyalin zayıf olduğu bölgelerde bağlantı kalitesinin artırılmasını sağlıyor.

Geliştirilen teknolojilerin, yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde, kapalı alanlarda ve yüksek veri trafiğinin bulunduğu bölgelerde daha güçlü ve kesintisiz iletişim sunması hedefleniyor.

TESTLER GEBZE VE İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerli prototiplerin saha testleri, Turkcell Kartal Plaza ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'ndeki altyapılarda gerçekleştirildi.

Testlerde, 5G teknolojilerinde kullanılan 3,7 GHz ve 26 GHz frekans bantları tercih edildi.

Yapılan ölçümlerde akıllı yüzey sistemlerinin sinyal performansını artırdığı gözlemlendi. Böylece geliştirilen çözümlerin yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek kullanım koşullarında da uygulanabileceği ortaya konuldu.

TÜBİTAK: "ÖNEMLİ BİR AR-GE KAZANIMI"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye'nin 6G teknolojilerinde söz sahibi olabilmesi için araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk yerli SRS, STS ve RIS tasarımlarının geliştirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın, N78 frekans bandında hazırlanan yerli RIS prototipinin önemli bir AR-GE kazanımı olduğunu vurguladı.

Aydın, geliştirilen teknolojilerin Türkiye'nin uluslararası standartların belirlenmesi süreçlerinde daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

TURKCELL: "6G'DE YERLİ İNOVASYONLARA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör de 5G yatırımları devam ederken 6G teknolojilerine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Güngör, özellikle şehir merkezleri, finans ve ticaret bölgeleri ile büyük etkinlik alanlarında bağlantı kalitesini artıracak yeni teknolojilere yatırım yaptıklarını ifade etti.

TÜBİTAK ile geliştirilen yerli prototiplerin Türkiye'nin teknoloji ekosistemi açısından önemli olduğunu belirten Güngör, yeni nesil haberleşme çözümlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

HEDEF 6G TEKNOLOJİSİNDE KÜRESEL REKABET

TÜBİTAK ve Turkcell işbirliğiyle yürütülen çalışmaların, Türkiye'nin 6G teknolojilerinde kendi çözümlerini geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde farklı kullanım alanlarına yönelik yeni nesil akıllı yüzey sistemlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ticari ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yerli prototiplerin saha testlerinden elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin geleceğin iletişim altyapılarına yönelik çalışmalarında önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.