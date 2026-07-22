Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan ve bölge halkı tarafından "Ferikoğlu" lakabıyla tanınan Murat Çetin ve duyulan rahatsızlık sonucu vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çetin'in yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda yağlı güreş sporuna duyduğu ilgiyle de bilinen merhumun cenaze programı netlik kazandı. Çetin'in cenazesi, çarşamba günü saat 11.00'de Mahmutlar Cücenler Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

SOSYAL MEDYADA VEDA MESAJLARI YAYIMLANDI

Mahmutlar'da yerel esnaf kültürünün bilinen isimlerinden biri olarak kabul edilen Çetin'in vefatı, ilçe sakinleri ve ticaretle uğraşan kesim arasında üzüntüyle karşılandı. Vefat haberi, sosyal medya platformlarında sevenleri tarafından "Bu dünyadan bir Ferikoğlu geçti" ifadeleriyle paylaşılarak duyuruldu. Çetin'in hem uzun yıllara dayanan esnaflık geçmişi hem de geleneksel sporlara olan desteğiyle hatırlanacağı aktarıldı.