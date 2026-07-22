İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'nde cadde ve sokaklara inen sahipsiz atlar, bölgedeki günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiliyor. Bölge kaynaklarının aktardığına göre, boş arazilerde otlayan ve çöp konteynerleri etrafında yiyecek arayan at sürüsü, sürücü kurslarının eğitim güzergahlarına kadar girdi.

Çevredeki çürük sebze ve meyvelerle beslenmeye çalışan hayvanların gün boyu güneş altında susuz kalması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, atların Küçükçekmece Gölü kıyısındaki bir çiftlikten kaçmış veya salınmış olabileceğini öne sürüyor.

TRAFİKTE BEKLENMEDİK RİSK

Özellikle sürücü adaylarının eğitim gördüğü pistlere giren atlar, direksiyon başındaki acemi sürücüler için kaza riski yaratıyor. Yoldan geçen bir araç sürücüsü, atların aniden yola fırladığını ve geçtiğimiz günlerde az kalsın bir kazaya neden olduklarını ifade etti.

Çevre sakinlerinden Şahinoğlu ise hayvanların sahipli olabileceğini belirterek, çöpleri dağıtan ve aç susuz halde sokaklarda dolaşan atların durumuna dikkat çekti. Mahalleli, zaman zaman ineklerin de bölgede serbestçe dolaştığını ve bu durumun çocuklar için de endişe yarattığını dile getirdi.

BAŞIBOŞ HAYVANLARIN KENT İÇİNDEKİ DURUMU

Şehir merkezlerinde başıboş dolaşan büyükbaş ve tek tırnaklı hayvanlar, trafik güvenliği açısından ciddi ihlallere yol açabiliyor. Mevcut düzenlemeler kapsamında, yerel yönetimlerin bu tür sahipsiz veya serbest bırakılmış çiftlik hayvanlarını güvenli alanlara taşıması ve tespit edilmesi halinde sahiplerine idari yaptırım uygulaması gerekiyor. Sokak aralarında kontrolsüzce dolaşan sürüler, hem hayvan refahı hem de kamu güvenliği açısından hızlı müdahale gerektiren konuların başında geliyor.