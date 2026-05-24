Özgür Özel ve ekibi TMM’ye yürüyüşe geçince CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri binaya girerken iki grup arasında sert tartışmalar çıktı. Tartışma sırasında taraflar karşılıklı olarak birbirini parti binasının durumundan sorumlu tuttu. CHP’de kurultay süreci sonrası yaşanan gerilim parti genel merkezine de yansıdı. Özgür Özel ve beraberindeki grubun binadan ayrılarak TMM’ye doğru yürüyüşe geçmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu belirtilen kalabalık bir grup CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı. Binada karşı karşıya gelen iki grup arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine yönelik sert ifadeler kullandığı anlar çevrede bulunan partililerin de dikkatini çekti.

“BURAYI NASIL BU HALE GETİRDİNİZ?”

Tartışma sırasında Özgür Özel’i destekleyen bir partili, karşı gruba tepki göstererek, “Sizde utanma yok mu? Burayı nasıl bu hale getirdiniz?” ifadelerini kullandı. Bu sözlere yanıt veren Kılıçdaroğlu destekçisi bir başka partili ise, “Özgür’ü ara sana anlatsın, onlar yaptı burayı” diyerek yaşanan durumdan değişim ekibini sorumlu tuttu.

GENEL MERKEZDE GERGİNLİK YAŞANDI

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tartışmanın büyümemesi için bazı partililerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Olay sırasında fiziki müdahale yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Parti içindeki gerilimin özellikle kurultay sürecinin ardından tabana da yansıdığı değerlendirmeleri yapılırken, genel merkez çevresindeki hareketlilik bir süre devam etti.