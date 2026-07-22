Antalya kent merkezinden çalınan 07 plakalı motosikletin Kemer istikametine doğru hareket ettiği bilgisi, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine ana güzergahlarda güvenlik önlemleri artırıldı ve Motosikletli Trafik Polis Timleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Denetimler sırasında polis ekiplerini uzaktan fark eden 3 şüpheli, kaçamayacaklarını anlayınca çalıntı motosikleti yol kenarındaki su kanalına fırlattı. Ardından yaya olarak ormanlık alana doğru kaçmaya başlayan şahıslar ile güvenlik güçleri arasında hareketli anlar yaşandı. Ekiplerin yürüttüğü sıkı kovalamaca sonucunda her üç şüpheli de yakalandı.

FİRARİ VE KAYIP OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan şahısların kimlik sorgulamalarında dikkat çekici detaylara ulaşıldı. Yakalanan üç kişiden ikisinin daha önceden hırsızlık suçundan arandığı ve aynı zamanda haklarında kayıp şahıs ihbarı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki ifade ve evrak işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

İLÇELER ARASI KOORDİNASYONUN ÖNEMİ NEDİR?

Çalınan araçların kısa sürede bulunmasında, ilçeler arası anlık bilgi paylaşımı ve stratejik noktalardaki trafik denetimleri kritik rol oynuyor. Özellikle Antalya merkezden Kemer ve diğer sahil ilçelerine bağlanan ana arterlerde kurulan ani kontrol noktaları, hırsızlık zanlılarının bölge dışına çıkışını büyük ölçüde engelliyor.