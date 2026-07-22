Antalya Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla şehir genelinde 24 saat kesintisiz hız denetimlerine başlandığını duyurdu. Özellikle Kardeşkentler Caddesi üzerinde yoğunlaşan uygulamalarla, yasal hız sınırlarına uyumun artırılması hedefleniyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre, aşırı hız trafik kazalarındaki en büyük ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. Hızın artmasıyla birlikte sürücünün tehlikeyi algılama ve frene basma süresi kısalırken, aracın kontrol edilebilirliği de büyük ölçüde zorlaşıyor.

HIZ ARTTIKÇA RİSK 20 KATINA ÇIKIYOR

Emniyet yetkililerinin aktardığı araştırma verileri, hızın ölümcül etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Saatte 80 kilometre hızla giden bir araçta bulunan yolcunun kaza anında hayatını kaybetme riski, 30 kilometre hızla giden bir araca kıyasla tam 20 kat daha fazla. Yaya çarpmalarında ise durum çok daha kritik bir hal alıyor. Bir yayaya 30 kilometre hızla çarpıldığında hayatta kalma ihtimali yüzde 90 civarındayken, hızın sadece 50 kilometreye çıkması bu oranı yüzde 10 seviyesine kadar düşürüyor.

KARDEŞKENTLER CADDESİ'NDE HIZ SINIRI NE KADAR?

Denetimlerin odak noktalarından biri olan Kardeşkentler Caddesi için araç sınıflarına göre özel hız limitleri belirlendi. Buna göre otomobil ve panelvanların azami hızı 70 kilometre, minibüs ve kamyonetlerin 60 kilometre olarak sınırlandırıldı. Otobüs, kamyon, çekici ve motosiklet sürücülerinin ise bu güzergahta 50 kilometre hızın üzerine çıkmaması gerekiyor. Diğer araç tipleri için Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100. maddesindeki yerleşim yeri kuralları geçerli olacak.

Emniyet Müdürlüğü, cezai işlem ve daha da önemlisi can kaybı yaşanmaması adına sürücülere kritik bir tavsiyede bulundu. Trafikte aceleci davranmamak ve varış noktasına güvenle ulaşmak için, planlanan saatten en az 30 dakika önce yola çıkılması gerektiği vurgulandı.