Olay, önceki gece Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahla ateş açıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Güvenlik kameraları incelendi

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 23 yaşındaki B.D., düzenlenen operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.D., savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Şüpheli, "Geceleyin ruhsatsız ateşli silah kullanmak suretiyle korku ve panik yaratmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.