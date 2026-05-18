Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edildiğini açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, söz konusu işlemler 20 Mayıs valör tarihiyle gerçekleştirildi.

İhraç kapsamında, 17 Kasım 2027 itfa tarihli ve altı ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli altın tahvili piyasaya sunuldu. Bu tahvilin karşılığı, 995/1000 saflık derecesine sahip toplam 7 bin 943 kilogram altın olarak belirlendi.

Aynı valör ve itfa tarihlerini taşıyan altına dayalı kira sertifikası ihracı da tamamlandı. Altı ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli olarak planlanan bu sertifikalar için ise yine 995/1000 saflıkta 12 bin 438 kilogram altın kullanıldığı bildirildi.

ALTIN TAHVİLİ NE ANLAMA GELİYOR?

Altına dayalı bu finansal enstrümanlar, yatırımcılara hem altının olası değer artışından faydalanma hem de dönemsel olarak ek getiri elde etme imkanı sunuyor. Yastık altı birikimlerin finansal sisteme kazandırılması amacıyla sıklıkla başvurulan ihraçlar, vatandaşların fiziksel saklama ve güvenlik risklerini de ortadan kaldırıyor. Hazine garantili bu yatırım araçları sayesinde, yatırımcılar altı aylık periyotlarla sabit oranlı getiri sağlarken, vade sonunda yatırımlarını güvence altında tutmaya devam ediyor.