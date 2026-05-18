Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, saat 19.19'da yüzlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı düzenlendi. Aktarılan bilgilere göre, başlama saati ve taşınan dev bayrağın uzunluğuyla Milli Mücadele ruhu kente yansıtıldı.

Uğur Mumcu Parkı mevkisinde bir araya gelen kalabalık, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. İstiklal Caddesi üzerinden 19 Mayıs Bulvarı'na doğru ilerleyen korteje, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Gençlerin omuzlarında taşınan 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, yürüyüşün en dikkat çeken unsuru oldu.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİR ARADA

Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar katıldı. Ayrıca Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile kurum müdürleri de kortejde yer aldı.

SEMBOLİK RİTÜELİN ANLAMI NEDİR?

Etkinliklerde 1919 metrelik bayrak ve 19.19 saatinin tercih edilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı yılı simgeleyen tarihi bir arka plan olarak özenle sürdürülüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın yürüyüşteki açıklamasında, tarihi bilmenin ve milli benliği canlı tutmanın geleceğe güvenle adım atmak için kritik olduğunu vurguladı. Aydın, üniversite olarak bu ruhu yaşatmak adına etkinlikte yer aldıklarını bildirdi.

Fener alayı yürüyüşü, İstiklal Meydanı'na ulaşılmasının ardından düzenlenen programla sona erdi. Meydanı dolduran katılımcılar, hep bir ağızdan seslendirdikleri marşlarla bayram coşkusunu paylaştı.