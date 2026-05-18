Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ile dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri bayram ikramiyelerini tahsis numaralarına göre hesaplarında görmeye başladı.

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 yılında emeklilere ödenen Kurban Bayramı ikramiyesi 5.000 TL olarak uygulanıyor. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ise hisse oranlarına göre ödeme yapılıyor.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik, yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı bağlanan kişilere verilen özel dosya numarasıdır. Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin hangi tarihte yatırılacağı bu numaranın son hanesine veya ödeme gününe göre belirlenir.

Tahsis numaranızı e-Devlet üzerinden SGK emekli aylık bilgileri ekranından öğrenebilirsiniz.

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan ödeme günlerine sahip emekliler, ikramiyelerini kendi maaş ödeme günlerinde alıyor.

23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs 2026

25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs 2026

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs 2026

27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs 2026

EMEKLİ SANDIĞI (4C) ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs 2026 Salı günü tek seferde hesaplara yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?

Bayram ikramiyesinden;

• SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

• Dul ve yetim aylığı alanlar

• Malullük aylığı alanlar

• Şehit yakınları ve gaziler

• Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

• Güvenlik korucuları ve bazı diğer hak sahipleri

ALANYA'DAKİ EMEKLİLER DE TAKVİMİ YAKINDAN İZLİYOR

Alanya'da yaşayan binlerce emekli vatandaş, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak 5 bin TL'lik ikramiye ile bayram hazırlıklarını daha rahat yapmayı planlıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında ikramiye ödemeleri, emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlıyor.