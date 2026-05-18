Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yurt dışı tatili planları hız kazanırken, Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin karşılaştığı Schengen vizesi engelleri tatilcileri yeni arayışlara itti. Randevu bulamama, uzun bekleme süreleri ve başvuru retleri gibi sorunlar nedeniyle Türk vatandaşları rotasını vizesiz ülkelere çeviriyor.

Turizm platformları tarafından yayımlanan verilere göre, kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti sunan ülkeler, pratik ve ekonomik bir tatil arayışında olanlar için birincil tercih haline geldi. Sadece pasaportla giriş yapılabilen bu ülkeler, haftalar süren evrak toplama ve konsolosluk sırası bekleme stresini tamamen ortadan kaldırıyor.

ARNAVUTLUK SAHİLLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Paylaşılan alternatif tatil rotaları arasında, son yıllarda deniz turizmiyle hızla yükselen Arnavutluk öne çıkıyor. Özellikle Ksamil, Saranda ve Dhermi bölgeleri, berrak denizi ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle tatilcilere cazip fırsatlar sunuyor. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği 12 ülkelik listede yer alan bu bölgeler, hem bütçe dostu olması hem de coğrafi yakınlığı sebebiyle yoğun ilgi görüyor.

VİZESİZ SEYAHATLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seyahat uzmanlarının aktardığına göre, vizesiz seyahat imkanı sunan ülkelere giriş yapılırken sınır kapılarında bazı temel prosedürlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor. Vize şartı aranmasa dahi, yolcuların pasaport geçerlilik süresinin seyahat bitiminden itibaren en az 6 ay olması büyük önem taşıyor. Ayrıca, gümrük yetkililerine sunulmak üzere dönüş biletinin ve otel rezervasyon belgelerinin basılı ya da dijital kopyalarının yolcunun yanında bulunması, ülkeye sorunsuz giriş yapılabilmesi için zorunlu tutuluyor.