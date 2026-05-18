Emekli maaşını farklı bankalara taşımayı düşünen milyonlarca vatandaş için Mayıs 2026 emekli promosyon kampanyaları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bankalar, sadece nakit ödeme yapmakla kalmıyor; faizsiz kredi, chip-para, otomatik fatura talimatı ödülleri ve referans kampanyalarıyla toplam avantaj tutarını önemli ölçüde artırıyor.

AKBANK'TAN 82 BİN 500 TL'YE VARAN TOPLAM FAYDA

Mayıs ayının en dikkat çeken kampanyalarından biri Akbank tarafından sunuluyor. SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşteriler, 20 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, otomatik ödeme ödülleri ve referans kampanyalarıyla birlikte toplamda 82 bin 500 TL'ye varan fayda elde edebiliyor.

DİĞER BANKALARDA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Mayıs 2026 itibarıyla öne çıkan bazı banka kampanyaları şöyle sıralanıyor:

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye varan nakit promosyon

ING: 32.000 TL'ye varan emekli promosyonu

DenizBank: 27.000 TL'ye varan nakit promosyon

İş Bankası: 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek avantajlar

Garanti BBVA: 25.000 TL'ye varan promosyon ve bonus fırsatı

TEB: 21.000 TL'ye varan promosyon

QNB: 20.000 TL'ye varan nakit promosyon

PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bazı kampanyalarda otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya yeni müşteri olma gibi ek koşullar da bulunabiliyor.

ALANYA'DAKİ EMEKLİLER DE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Alanya'da yaşayan çok sayıda emekli vatandaş da artan yaşam maliyetleri karşısında banka promosyonlarını yakından izliyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde sunulan yüksek tutarlı kampanyalar, emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlayabiliyor.

BANKA SEÇERKEN SADECE TUTARA BAKMAYIN

Uzmanlar, emekli maaşı taşıma kararı verirken sadece promosyon miktarına değil; ATM ağı, mobil bankacılık hizmetleri, kredi olanakları ve müşteri hizmetleri kalitesine de dikkat edilmesini öneriyor. Ayrıca kampanya koşullarının bankaların resmi internet sitelerinden mutlaka kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.