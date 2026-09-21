A MİLLİ Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Riva’da yaptığı antrenmanla başladı. Milliler, Fransa’yı 25 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Kocaeli’de konuk edecek.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu çalışmalarıyla başladı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

İstasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fransa karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Bir gün önce kulüpleriyle lig maçlarına çıkan milli futbolcular ise yenileme çalışmasının ardından sahada yürüyüş yaparak günü tamamladı.

4 FUTBOLCUDA SAKATLIK

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül de çalışmada yer almadı.

Demir Ege Tıknaz ise seyahat programı nedeniyle antrenmana çıkamadı.

TFF YÖNETİMİ DE TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlıların Fransa hazırlıklarını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürecek ve UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk sınavını Fransa karşısında verecek.