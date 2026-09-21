İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 11.00 sıralarında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tehlikeli bir olay yaşandı. İddiaya göre, yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanın üçüncü katındaki dairenin duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvardan kopan moloz parçaları, doğrudan odadaki yatağın üzerine düştü.

Olay sırasında evden çalışan Eren Ulaş ve ailesi, gürültü üzerine odaya koştuklarında büyük bir yıkımla karşılaştı. Ulaş'ın aktardığına göre, kardeşi olaydan sadece 5-10 dakika önce yataktan kalktığı için olası bir yaralanmadan kıl payı kurtuldu. Yıkım ekibi, duvarda açılan büyük boşluğu geçici bir önlem olarak çuvalla kapattı.

HASAR TESPİT TUTANAĞI TUTULDU MU?

Aile, olayın hemen ardından durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ulaş'ın ifadelerine göre, henüz olay yerine gelip resmi bir tutanak düzenleyen yetkili bir kurum olmadı. Yıkım firması çalışanlarının molozları temizleyip duvarı daha sonra öreceklerini belirtmesine rağmen, ailenin binanın genel güvenliğine dair tedirginliği devam ediyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kentsel dönüşüm mevzuatına göre, bitişik nizam binaların yıkım işlemleri sırasında çevre güvenliğinin azami ölçüde alınması ve komşu yapılara zarar verilmemesi yasal bir zorunluluk taşıyor. Olası bir yapısal hasar durumunda, mağduriyetlerin yasal yollarla giderilebilmesi için ilgili ilçe belediyeleri tarafından resmi tespit tutanağının gecikmeksizin düzenlenmesi gerekiyor.