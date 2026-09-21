ON Numara’nın 21 Eylül 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen 76’ncı çekilişinin sonuçları belli oldu. Saat 20.00’de yapılan çekilişte 80 sayı arasından 22 kazandıran numara belirlendi.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

21 Eylül 2026 On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:

1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 13 - 17 - 24 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 - 41 - 45 - 49 - 50 - 56 - 64 - 66 - 71 - 72

BÜYÜK İKRAMİYE 1 KİŞİYE ÇIKTI

Çekilişte 10 sayının tamamını doğru bilen 1 kişi, 2 milyon 301 bin 935 lira 5 kuruşluk büyük ikramiyeyi kazandı.

9 bilen 32 kişi 29 bin 637 lira 60’ar kuruş, 8 bilen 508 kişi 2 bin 72 lira 55’er kuruş, 7 bilen 4 bin 993 kişi 374 lira 40’ar kuruş, 6 bilen 26 bin 936 kişi ise 64 lira 85’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 48 bin 411 kişi de 53 lira 15’er kuruş kazandı.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Kupon sahipleri, Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranından çekiliş tarihini seçerek kuponlarını kontrol edebiliyor.

On Numara çekilişleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştiriliyor.