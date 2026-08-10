İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti’nde gerçekleştirilen yarış, 20 tur üzerinden koşuldu. Mücadelede Super File Trackhouse takımından Raul Fernandez, 39 dakika 45.930 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

FERNANDEZ ZAFERE ULAŞTI

Raul Fernandez’in ilk sırada tamamladığı İngiltere Grand Prix’sinde Jorge Martin ikinci, Marco Bezzecchi ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ise lider Fernandez’in 41.492 saniye gerisinde yarışı 15’inci sırada tamamladı.

TOPRAK PUANLA AYRILDI

MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de aldığı sonuçla puan elde etmeyi başardı.

Sezonun ilk 12 etabının ardından toplam 13 puana ulaşan milli motosikletçi, genel klasmanda 21’inci sırada bulunuyor.

“MOTOGP’YE UYARLAMAYI ÖĞRENİYORUM”

Yarışın ardından performansını değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP motosikletine ve farklı pist karakterlerine uyum sağlama sürecinin devam ettiğini söyledi.

Toprak, Pol ile yaşadığı mücadelenin zor olduğunu, yarışın son bölümünde yaptığı bazı hatalar nedeniyle zaman kaybettiğini belirtti. Lastik yönetiminin de kendisini zorladığını ifade eden milli sporcu, buna rağmen bir önceki güne kıyasla motosiklet üzerinde daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Silverstone’un kendi sürüş tarzından oldukça farklı olduğuna dikkat çeken Razgatlıoğlu, özellikle uzun virajlarda motosikleti yönetme, motor freni ve lastik kullanımı konusunda öğrenmeye devam ettiğini söyledi.

HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ: İLK 10

Toprak Razgatlıoğlu, sezon sonu için belirlediği hedeften de vazgeçmediğini belirterek, “Sezon sonu hedefim hâlâ aynı: İlk 10 içinde yer almak. Kolay olmayacak ama kalan yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda mücadele bir sonraki yarışla devam edecek. Paylaşılan programa göre sezonun 13. etabı Aragon Grand Prix’si 30 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.