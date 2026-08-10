BU yıl yurt dışı turizmde yüzde 7 düşüşle devam eden Antalya'da yüksek sezonla birlikte iç pazardaki hareketlilik dikkati çekti. Sektör temsilcileri, yurt dışından gelen turist sayısında düşüş yaşansa da iç turizmde artışın sürdüğünü belirtirken, özellikle ağustos ayında Antalya'nın turizm merkezlerinde otellerin yüksek doluluk oranlarına ulaştığını, eylül ayı için de olumlu beklentilerin devam ettiğini ifade etti. Yabancı turist sayılarındaki yüzde 7 düşüşe karşın iç pazarda yüzde 9 civarında artış yaşanıyor.

YERLİ TURİSTTE YÜZDE 9'LUK ARTIŞ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, Antalya'nın aynı zamanda iç turizm hareketliğinin yoğun olduğunu kaydetti. Çek, “Zaman zaman haberlerde şunu duyuyoruz; Türkiye pahalandı, iç turizmde insanlar dışarıya kaçıyor. Evet, Türkiye'nin pahalandığına katılıyorum. Onun nedeni oteller veya bizler değiliz, bir maliyet karmaşası var. Yani gelirlerimizin birçoğu avro, maliyetlerimiz TL anlamında çok ciddi artmış durumda. Avro yerinde sayıyor ve dolayısıyla ne yatırımcıyı, ne misafiri mutlu eden fiyat artışı mevcut. Ama bu insanlar yurt dışına kaçıyor demek değil. Evet, insanlar tabii ki yurt dışına da gidecekler ki, gidişler çoğaldı. Keşke Schengen vizesi çok daha kolay verilebilse, daha çok gidebilseler. Antalya'ya yurt dışından inen sayılara baktığımız zaman yüzde 7'lere varan inişlerde azalma var ama iç turizme baktığımız zaman yüzde 9 civarında artış var. İç turizmde ülke insanlarının turizm hareketine alıştığını söyleyebiliriz" dedi.

'OTELLER DOLU YER YOK DİYORUZ'

Bu sene yüksek sezon döneminde özellikle iç pazarda ciddi hareketlilik olduğunu dile getiren 5 yıldızlı bir otelin işletme müdürü İsmail Çağlar, “İç pazar talebindeki artış bizi sevindiriyor. İç pazar oranları geçen senelere göre gayet olumlu. Şu an ağustos ayındayız. Bulunduğumuz Kundu bölgesi, hemen yanımız Belek, çok ciddi doluluklar var. Yine Kemer ve Alanya bölgesinden güzel haberler alıyoruz. Yüksek sezon iyi geçiyor. Şu an ağustos ayındayız, oteller dolu, çok ciddi doluluk var. Çoğu misafirimize üzülerek 'yer yok' demek zorunda kalıyoruz. Dinamikleri çok farklı bir sezon yaşıyoruz" diye konuştu.