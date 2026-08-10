Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 22 kazandıran numara şöyle:
8 - 9 - 10 - 11 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 36 - 39 - 40 - 45 - 48 - 49 - 50 - 55 - 59 - 60 - 68 - 76 - 78
Kupon sahipleri, oynadıkları kolonlardaki sayıları çekilişte çıkan numaralarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.
İKRAMİYE DAĞILIMI MERAK EDİLİYOR
Çekilişin ardından gözler büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ve ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayılarına çevrildi.
Kazanan kişi sayıları, ikramiye tutarları ve olası devir bilgileri Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranından kontrol edilebilecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?
10 Ağustos On Numara çekilişine katılanlar, Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulaması yapabiliyor. Resmi sonuç ekranında kazandıran numaraların yanı sıra ikramiye kategorileri, kazanan kişi sayıları, ikramiye miktarları ve devir bilgileri görüntülenebiliyor.
Kupon sahiplerinin ikramiye kontrollerinde resmi sonuçları esas almaları gerekiyor.