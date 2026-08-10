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10 Ağustos On Numara çekilişine katılanlar, Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulaması yapabiliyor. Resmi sonuç ekranında kazandıran numaraların yanı sıra ikramiye kategorileri, kazanan kişi sayıları, ikramiye miktarları ve devir bilgileri görüntülenebiliyor.

Kazanan kişi sayıları, ikramiye tutarları ve olası devir bilgileri Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranından kontrol edilebilecek.

Çekilişin ardından gözler büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ve ikramiye kategorilerindeki kazanan kişi sayılarına çevrildi.

Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte 1 ile 80 arasından belirlenen 22 kazandıran numara şöyle:

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