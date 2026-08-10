On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 10 Ağustos 2026 kazandıran numaralar

Milli Piyango’nun 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. 64 numaralı çekilişin sonuçlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar için açıklanan numaralar şöyle:

ON NUMARA 10 AĞUSTOS 2026 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş No: 64 Çekiliş tarihi: 10.08.2026 Çekiliş saati: 20.00

Kazandıran numaralar:

8 - 9 - 10 - 11 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 36 - 39 - 40 - 45 - 48 - 49 - 50 - 55 - 59 - 60 - 68 - 76 - 78

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

On Numara oyununda 1 ile 80 arasındaki numaralardan 10'u seçiliyor. Çekilişte ise 22 numara belirleniyor. İkramiye tutarları, doğru tahmin edilen numara sayısına ve ilgili kategorideki kazanan sayısına göre belirleniyor.

10 Ağustos 2026 tarihli çekilişin ardından kupon sahipleri, biletlerindeki numaraları açıklanan 22 numarayla karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebiliyor.