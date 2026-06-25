Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülke genelinde 25 farklı ilde bulunan 200 adet gayrimenkulü elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, 20-31

Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek açık artırmalardan toplam 2 milyar 714 milyon 710 bin lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Kurumun portföyünde yer alan ve satışa sunulan taşınmazlar arasında ofis, mesken, dükkan, market, beş katlı bina ve arsalar bulunuyor. Tahmini bedelleri 2.5 milyon lira ile 105 milyon lira arasında değişen bu mülklerin toplam büyüklüğü yaklaşık 442 bin metrekareye ulaşıyor. İhaleye katılacak kişilerden toplamda 136 milyon lira nakit teminat alınması planlanırken, şartname satışlarından da 485 bin lira ek gelir bekleniyor.

SATIŞA ÇIKARILAN MÜLKLER HANGİ İLLERDE?

İhale takvimine göre 10 gün içinde tamamlanması öngörülen satışlar, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesine yayılmış 25 ili kapsıyor. Listede 44 taşınmazla Adana ilk sırada yer alırken, onu 42 mülkle Hatay, 16 mülkle Tunceli ve 12 mülkle Erzincan takip ediyor. Ayrıca Ankara, İzmir, Muğla, Erzurum, Samsun, Mersin, Tekirdağ ve Iğdır gibi illerdeki çeşitli gayrimenkuller de yeni sahiplerini bekliyor.

SGK BU TAŞINMAZLARI NEDEN SATIYOR?

Kurumun Elektronik Satış Portalı üzerinden vitrine çıkardığı mülklerin büyük bir bölümü, şahıs ve şirketlerin ödenmemiş prim borçlarına karşılık uygulanan haciz işlemleri sonucunda SGK mülkiyetine geçen yerlerden oluşuyor. Kamu kurumları, biriken nakit ihtiyacını dengelemek ve atıl durumdaki hacizli malları ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenli olarak bu tür toplu elektronik ihaleler düzenliyor. Satışların elektronik ortamda şeffaf bir açık artırma ile yapılması planlansa da, geçmiş dönemlerdeki bazı ihalelerde taşınmazların tahmini bedellerinin altında alıcı bulabildiği ifade ediliyor.