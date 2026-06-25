Fransa'da gerçekleştirilen ve 82 binden fazla katılımcının uzun vadeli sağlık verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, kan grupları ile Tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi haritalandırdı. Diabetologia dergisinde yayımlanan bulgulara göre, kişinin taşıdığı kan grubu şeker hastalığına genetik yatkınlık konusunda belirleyici bir rol oynuyor.

KAN GRUPLARINA GÖRE RİSK ORANLARI NELER?

Araştırma sonuçları, Tip 2 diyabete yakalanma riskinin en düşük olduğu grubun 0 kan grubu olduğunu gösterdi. 0 grubu referans alındığında, A kan grubuna sahip bireylerin yüzde 10, B kan grubuna sahip olanların ise yüzde 21 oranında daha fazla diyabet riski taşıdığı tespit edildi. Rh faktörü analize dahil edildiğinde ise en yüksek riskin B pozitif grubunda olduğu ortaya çıktı. B pozitif kan grubunu taşıyanların, en düşük risk grubundaki 0 negatif bireylere kıyasla Tip 2 diyabete yakalanma olasılığının yüzde 35 daha yüksek olduğu açıklandı.

İNSÜLİN DİRENCİ VE BAĞIRSAK FLORASI ETKİSİ

Çalışmanın başyazarı Dr. Guy Fagherazzi'nin aktardığına göre, kan grubunun şeker metabolizmasını doğrudan etkilemesinin temelinde bağırsak florasının şekillenmesi yatıyor. Uzmanlar, 0 grubu dışındaki kan gruplarında yer alan spesifik antijenlerin vücutta kronik iltihaplanmayı tetikleyebildiğini ve bunun da zamanla insülin direncine zemin hazırladığını öngörüyor. Biyolojik mekanizmaların kesin olarak aydınlatılması için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

RİSKLİ GRUPLAR HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Kan grubu değiştirilemeyen genetik bir faktör olduğundan, uzmanlar özellikle A ve B kan grubu taşıyıcılarının değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerine odaklanmasını öneriyor. Bu genetik yatkınlığa sahip bireylerin rafine şeker tüketimini sınırlandırması, lifli gıdalara ağırlık vermesi ve düzenli fiziksel aktivite ile ideal kilolarını koruması Tip 2 diyabetin önlenmesinde kritik önem taşıyor. Rutin kan şekeri ve insülin direnci ölçümlerinin aksatılmaması da erken teşhis ve müdahale için tavsiye ediliyor.