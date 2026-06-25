Oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda Kadir Taner Uçar ile hayatını birleştirmesinin ardından balayı tatiline çıktı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle birlikte geçirdiği tatilden yeni kareler paylaştı.

Gözlerden uzak, sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren çiftin evlilik haberi, magazin dünyasında sürpriz olarak karşılanmıştı. Nikah cüzdanıyla verdiği pozların ardından bir süre dinlenmeye çekilen oyuncu, balayı fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Tatillerini basından uzak bir şekilde geçirmeyi tercih eden ikili, samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan romantik karelere, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda tebrik mesajı yazıldı.

KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Son olarak "Daha 17" projesinde Şebnem karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, uzun yıllardır hem televizyon ekranlarında hem de sinema filmlerinde gösterdiği performansla tanınıyor. Kariyerindeki istikrarını özel hayatındaki bu yeni adımla birleştiren oyuncu, evlilik sonrası paylaşımlarıyla hayran kitlesiyle aktif bir şekilde etkileşimde kalmayı sürdürüyor.