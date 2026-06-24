Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna'nın kendi yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşımayı planladığı biyografi projesi, yapımcı şirketle yaşanan finansal krizin gölgesinde kaldı. Madonna'nın açıklamasına göre, Universal Stüdyoları ile yürütülen görüşmeler bütçe anlaşmazlığı sebebiyle tıkandı.

Hayatının sıradan olmadığını ve olağanüstü deneyimler içerdiğini vurgulayan sanatçı, bu devasa hikayenin ekrana yansıtılabilmesi için çok daha büyük bir fona ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Stüdyo yetkilileriyle günlerce süren müzakereler yürüttüğünü belirten Madonna, yapımcıların bu finansal talebi karşılamaya yanaşmadığını ve projenin mevcut şartlarda çekilemeyeceğini kendisine ilettiklerini bildirdi.

İLK SENARYO OSCARLI İSİMDEN

Projenin başlangıç aşamasında "Little Sparrow" (Küçük Serçe) çalışma başlığıyla yola çıkılmıştı. Hatta filmin ilk taslak metinlerinin yazımı için Akademi Ödülü sahibi senarist Diablo Cody ile iş birliği yapılmıştı. Ancak gelinen noktada, yapımcıların maliyet endişeleri nedeniyle çekim takvimi durduruldu.

BİYOGRAFİ FİLMLERİNDE BÜTÇE KRİZİ NEDEN YAŞANIYOR?

Son yıllarda müzik dünyasının efsanevi isimlerini konu alan biyografi filmleri büyük gişe hasılatları elde etse de, yapım maliyetleri stüdyolar için ciddi riskler barındırıyor. Dönem atmosferinin yaratılması, müzik telif hakları ve devasa konser sahnelerinin yeniden canlandırılması gibi harcama kalemleri, bu tür projelerin bütçelerini standart yapımların çok üzerine çıkarıyor. Universal Stüdyoları'nın projeye yönelik çekincesinin temelinde de sektördeki bu giderek artan maliyet tablosunun yattığı değerlendiriliyor.