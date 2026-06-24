Yayımlanan son verilere göre, Türkiye'de karbon emisyonunu düşüren ve enerji verimliliği sağlayan elektrikli ile hibrit araçların sayısı hızla yükseliyor. Özellikle şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaşması ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un pazar payını büyütmesi, kullanıcı tercihlerini doğrudan etkiledi. Sessiz çalışma özellikleriyle gürültü kirliliğini de azaltan bu araçlar, trafikteki varlığını her geçen gün artırıyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Açıklanan resmi kayıtlara göre, 2015 yılında sadece 565 olan elektrikli otomobil sayısı, 2024 yılında 183 bin 776'ya yükseldi. Bu ivme 2025 yılında daha da hızlanarak 370 bin 591 seviyesine ulaştı. Mayıs 2025'te 245 bin 205 olarak kayıtlara geçen elektrikli araç sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 78 oranında bir artış göstererek 436 bin 474 olarak hesaplandı. Mevcut tabloyla birlikte, elektrikli otomobillerin toplam kayıtlı araçlar içindeki pazar payı yüzde 2.5 olarak kaydedildi.

HİBRİT ARAÇLAR YARIM MİLYONU GEÇTİ

Tamamen elektrikli modellerin yanı sıra, içten yanmalı ve elektrik motorunu bir arada sunan hibrit otomobiller de ciddi bir büyüme grafiği çizdi. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı 2019'da 13 bin 877 iken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328'e, 2024'te ise 391 bin 296'ya ulaştı. Rapora göre bu rakam, Mayıs 2026 itibarıyla 825 bin 189'a kadar çıktı. Hibrit otomobillerin toplam araç havuzundaki payı ise 2025 yılında yüzde 4 seviyesindeyken, geçen ay itibarıyla yüzde 4.6 olarak güncellendi.

TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Otomotiv sektöründeki bu dönüşüm, yalnızca çevresel farkındalıkla değil, aynı zamanda gelişen altyapı olanaklarıyla da destekleniyor. Şarj ağlarının ana arterlerden ara sokaklara kadar genişlemesi, kullanıcıların menzil endişesini büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Togg gibi yerli üreticilerin pazara sunduğu erişilebilir modeller ve yeni nesil teknolojilere yönelik artan güven, içten yanmalı motorlardan elektrikli ekosisteme geçişi hızlandıran temel faktörler olarak öne çıkıyor.