Turizm Aktüel'in aktardığına göre, Alanya turizmi hakkında yaptığı yorumlarla tartışma yaratan Yılgör Demirtaş, hakkında çıkan haberler ve Hilton Otelleri'nin açıklaması üzerine yeni bir değerlendirme yayımladı. Demirtaş, aktif olarak herhangi bir otel grubunda çalışmadığını ve emekli olduğunu vurguladı.

"HİLTON İLE BAĞLANTIM YOK"

Geçmişte uluslararası zincirlerde görev aldığını belirten Demirtaş, basında yer alan yöneticilik sıfatının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Eski ve güncellenmemiş bir sosyal medya özgeçmişinin bu yanlış algıya yol açtığını belirten Demirtaş, Hilton'un kendisini temsil etmediği yönündeki resmi açıklamasını da doğruladı.

ALANYA İÇİN DENETİM ÇAĞRISI

Kendisine yöneltilen iddiaları reddeden Demirtaş, ifadelerinin hakaret değil sektörel bir eleştiri olduğunu savundu. Bölgedeki bazı tesislerde kayıt dışı istihdam, düşük personel ücretleri ve yetersiz hizmet kalitesi gibi sorunlar yaşandığını öne süren Demirtaş, Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlara denetimleri artırma çağrısında bulundu. Geçmişte Alanya Kalesi, Sapadere Kanyonu, Dimçayı ve Syedra Antik Kenti gibi destinasyonların tanıtımına katkı sağladığını hatırlatan Demirtaş, amacının sorunların üstünü örtmek yerine çözüme kavuşturulması olduğunu dile getirdi.

OTELLER REZİDANSA MI DÖNÜŞÜYOR?

Demirtaş'ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer iddia ise Alanya'daki konaklama tesislerinin geleceğiyle ilgili oldu. Turizm sektöründeki ekonomik baskıların devam etmesi halinde, bölgedeki otellerin kapanarak yerini rezidans projelerine bırakabileceği öne sürüldü. Bu durum, son yıllarda Alanya gayrimenkul ve turizm piyasasında yakından takip edilen yapısal dönüşüm tartışmalarıyla da paralellik gösteriyor.