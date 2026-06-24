ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan talebini zayıflattı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı 4 bin 100 dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden birini yaşadı.

ONS ALTINDA KAYIP YÜZDE 10’A YAKLAŞTI

Uluslararası piyasalarda ons altın alış fiyatı 4 bin 96 dolar seviyesinde işlem görürken, son bir aylık süreçteki kaybın yüzde 10’a yaklaştığı belirtildi. Haftalık bazda ise ons altındaki düşüş yüzde 5 seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, faizlerin yüksek kalmasının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azalttığını ve yatırımcıların dolara yönelmesinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Küresel piyasalardaki düşüşten yurt içi altın fiyatları da etkilendi. Gram altın alışta 6 bin 91 lira, satışta ise 6 bin 92 lira seviyelerinde işlem gördü. Son bir aylık süreçte gram altında yaşanan değer kaybı yüzde 7,5’i aşarken, buna rağmen yılbaşından bu yana yatırımcısına kazandırmaya devam ettiği belirtildi.

Altın yatırımcıları son dönemdeki sert geri çekilmeyi yakından takip ederken, piyasalardaki dalgalanmanın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

ÇEYREK ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

Piyasaların en çok takip ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da düşüşten nasibini aldı. Çeyrek altın alış fiyatı 10 bin 23 lira, satış fiyatı ise 10 bin 114 lira seviyesinde işlem görürken gün içerisinde psikolojik sınır olarak görülen 10 bin liranın altını test etti.

Yarım altın 20 bin 32 liradan alınırken 20 bin 207 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 39 bin 935 lira alış ve 40 bin 291 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki gerileme ve küresel ekonomide yavaşlama işaretlerinin artması halinde merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelebileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda doların değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatlarında yeniden toparlanma yaşanabileceği ifade ediliyor.

Ancak kısa vadede faiz baskısının devam etmesi halinde altın fiyatlarındaki dalgalanmanın sürebileceği ve yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, hem yatırımcıların hem de düğün sezonu nedeniyle altın almayı planlayan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.