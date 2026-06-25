Astana'daki büyükelçilik binası, rezidans ve lojman inşaatı nedeniyle yüklenici firma ile Dışişleri Bakanlığı arasında Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde görülen ihtilaflı davada sahte evrak şüphesi gündeme geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, mahkemeye delil olarak sunulan hakediş tutanaklarındaki imzaların gerçeği yansıtmadığını ve ortada 15 milyon dolarlık kayıp bir meblağ olduğunu iddia etti.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, inşaat şirketi hak edişlerini tahsil edemediği gerekçesiyle yargı yoluna başvururken, bakanlık tarafı ödemelerin eksiksiz yapıldığını savundu. Milletvekili Yavuzyılmaz ise toplam 15 milyon 74 bin 542 dolar (yaklaşık 700 milyon lira) tutarındaki ödeme belgelerinde yer alan Büyükelçi, İdari Ataşe ve Bölge Koordinatörü imzalarının sahte olduğunu öne sürerek, söz konusu meblağın akıbetini sordu.

TARTIŞMALI ÖDEME TARİHLERİ NELER?

Dava dosyasına giren ve sahteliği iddia edilen dört ayrı ödeme tutanağının 2007 yılının son iki ayına ait olduğu açıklandı. Resmi kayıtlara sunulan belgelere göre; 2 Kasım 2007'de 1 milyon 539 bin 518 dolar, 6 Kasım'da 4 milyon 511 bin 267 dolar, 4 Aralık'ta 4 milyon 511 bin 874 dolar ve 31 Aralık 2007 tarihinde 4 milyon 511 bin 883 dolarlık evrak düzenlendi. Yavuzyılmaz, ödemelerin yapılmış gibi gösterilmesine karşın paranın nerede olduğunun bilinmediğini vurguladı.

KAMU İHALELERİNDE HAKEDİŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Uluslararası çapta yürütülen diplomatik temsilcilik inşaatlarında ödeme süreçleri, aşamalı hakediş raporlarına dayanıyor. Yüklenici firmanın tamamladığı fiziki iş kalemleri, yerleşkede görevli diplomatik ve idari heyetin onayıyla belgelendirildikten sonra merkez teşkilatından bütçe aktarımı sağlanıyor. Yargıya taşınan bu tür milyon dolarlık ihtilaflarda, adli tıp kurumları tarafından yapılacak kriminal imza ve evrak sahteciliği incelemeleri davanın seyrini belirleyen en temel hukuki adımlar olarak öne çıkıyor.