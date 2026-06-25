Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın sahte rapor ayağında karar açıklandı. Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, hukuki sürece konu olan resmi belgede sahtecilik iddiaları karara bağlandı.

Yargı kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, H.K.G.'nin yaşının sahte sağlık kurulu raporuyla büyütülmesi sürecinde rol oynayan sivil sanıklar cezalandırıldı. Mahkeme heyeti; baba Yusuf Ziya Gümüşel, H.K.G. ile dini nikahla evlendirilen Kadir İstekli, vakıf çalışanı Mehmet Emin Marankoz ve hastanenin eski çalışanı Kubilay Şimşek'i suçlu buldu. Bu dört sanık, kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçundan ayrı ayrı 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalarda herhangi bir takdiri veya yasal indirim maddesi uygulanmadı.

DOKTORLARIN DAVASI NEDEN DÜŞTÜ?

Davanın kamu görevlilerini kapsayan bölümünde ise farklı bir hukuki değerlendirme yapıldı. İddianamede haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli üç uzman hekimin eylemleri yeniden vasıflandırıldı. Mahkeme, hekimlerin fiilinin sahtecilik değil, görevi ihmal suçu kapsamında kaldığına hükmetti.

Ceza hukukundaki yasal sürelere dayanan bu karar, zamanaşımı kurallarının işletilmesini beraberinde getirdi. Görevi ihmal suçu için öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında, suç tarihinden itibaren geçmesi gereken 8 yıllık olağan ve 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımı sürelerinin dolduğu ifade edildi. Bu gerekçeyle, yargılanan Nöroloji, İç Hastalıkları ve Çocuk Ruh Sağlığı uzmanı üç hekim hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı düşürülmesine karar verildi.