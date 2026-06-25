​Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Alanya'mızın mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirilen programlar kapsamında Kaymakamımız; İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Tarım ve Orman, Orman İşletme ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurum müdürleri ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile birlikte Kızılcaşehir ve Akçatı mahallelerimizi ziyaret etti.

​Kızılcaşehir Mahalle Muhtarı Hüseyin Demirer ve Akçatı Mahalle Muhtarı Hüseyin Güven ile mahalle sakinlerimiz tarafından karşılanan Kaymakamımız, köy meydanlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerin asayiş, güvenlik, elektrik, ulaşım ve altyapı gibi konulardaki ihtiyaç ve taleplerini bizzat dinleyen Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, çözümler noktasında beraberindeki kurum amirlerine yerinde talimatlar verdi.

​"Devletimiz Her Zaman Vatandaşımızın Yanındadır"

​Vatandaşlardan gelen taleplerin yakından takipçisi olduklarını belirten Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadelere yer verdi:

​"Alanya'mızın mahallelerini kurum amirlerimizle birlikte ziyaret etmeye devam ediyoruz. Köy meydanlarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek ve taleplerini birinci ağızdan dinliyor, süreçleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır."

​Özellikle yaz aylarında artan orman yangını risklerine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Kaymakamımız, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

​"Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, geçmişte de acı tecrübelerini yaşadığımız orman yangını riskleri ilçemiz için büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda her hafta düzenli toplantılar gerçekleştiriyor; Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye ve tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Bu hafta da kurumlarımızla bir araya gelerek sahadaki çalışmaları detaylıca değerlendirdik. Kıymetli muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan en büyük ricamız, orman yangınlarına karşı en üst düzeyde duyarlı ve tedbirli olmalarıdır. Lütfen anız yakma, sera atığı veya ot temizliği gibi yangına sebebiyet verebilecek tehlikeli durumlardan kesinlikle uzak duralım. Alanya'mızı hep birlikte koruyalım. Bizleri samimiyetle ağırlayan tüm hemşehrilerime misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ediyorum."