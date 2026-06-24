Posta gazetesinin aktardığı güncel verilere göre, Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında bu yılın ocak-mayıs döneminde istikrarlı bir büyüme kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla gemi trafiği yüzde 2.2 artarak 324’e ulaşırken, toplam kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 3.9’luk bir yükseliş ivmesiyle 455 bin 580 olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, Türkiye'nin uluslararası deniz turizminde artık sadece kısa süreli bir uğrak noktası olmaktan çıkıp, seyahatlerin başladığı ve bittiği ana liman statüsüne evrildiğini ifade ediyor.

HEDEF 2026 YILINDA 1 MİLYON YOLCU

Royal Caribbean Grup Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, geçtiğimiz sezon Türkiye limanlarına toplam 850 bin yolcu taşıdıklarını belirterek, 2026 yılı için bu rakamı 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Yolcu profilinde yaşanan küresel değişime de dikkat çeken Taşkıranlar, kruvaziyer tatilcilerinin yaş ortalamasının 46-47 bandına gerilediğini ve bu deneyimi yaşayan misafirlerin yüzde 90'ının tekrar aynı tatil modelini tercih etmek istediğini açıkladı. Costa Cruises Türkiye Müdürü Burak Çalışkan ise Türkiye pazarının büyüme stratejilerinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, Costa Fortuna gemisinin 2026 yaz sezonunda Galataport İstanbul merkezli toplam 17 sefer düzenleyeceğini bildirdi. Çalışkan, 7 gecelik Yunan Adaları turlarının kişi başı 699 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunulduğunu ifade etti.

VİZE SÜREÇLERİ VE ALTERNATİF ROTALAR NELER?

Gemi tatillerine yönelik artan tüketici ilgisi, rezervasyon platformlarının resmi verilerine de yansıdı. Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç, kruvaziyer talebinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 oranında net bir artış gözlemlediklerini açıkladı. Seyahat planlamalarında vize süreçlerinin belirleyici olduğuna işaret eden Kılıç, şu güncel fiyatlandırma bilgilerini paylaştı: Vizeli Yunan Adaları turları 399 Euro'dan, vizesiz Uzakdoğu (Japonya ve Kore) turları 1.572 Euro'dan, Çeşme kalkışlı kapıda vize uygulamalı alternatif turlar ise 375 Euro'dan başlıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Celestyal Türkiye Müdürü Özgü Alnıtemiz de haziran ayı boyunca 3 gece 4 günlük turların 264 Euro, 4 gece 5 günlük seçeneklerin 344 Euro, 7 gece 8 günlük programların 569 Euro ve Adriyatik turlarının 799 Euro'dan başladığını aktardı.

ALANYA LİMANI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Açıklanan verilerde, İstanbul ve Kuşadası'nın yanı sıra Antalya ve Alanya limanlarının uluslararası kruvaziyer rotalarındaki stratejik öneminin her geçen yıl artmaya devam ettiği vurgulanıyor. Sektör temsilcilerinin ortak değerlendirmelerine göre, özellikle Schengen ve ABD vizelerindeki randevu krizlerinin aşılması halinde, Türkiye kaynaklı yolcu talebi çok daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalayacak. Bu durumun, Alanya gibi Akdeniz çanağında yer alan önemli turizm merkezlerinin daha fazla uluslararası gemiyi ana liman veya uzun süreli uğrak noktası olarak ağırlamasına zemin hazırlayacağı yerel turizm çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.