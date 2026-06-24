Olay, İnönü-Kütahya Karayolu üzerinde bulunan Kümbet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 GA 269 plakalı belediye otobüsü seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı vakit kaybetmeden yol kenarına çekerek güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangının başlamasının ardından etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Otobüsten yükselen yoğun duman ve alevler çevredeki sürücüler tarafından da fark edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ

Yangının seyir halindeyken çıkması nedeniyle büyük bir tehlike yaşanırken, sürücünün aracı zamanında durdurması olası bir facianın önüne geçti. Yangın sırasında otobüste bulunanların güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, otobüsün yanan enkazı çekici yardımıyla kaldırıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yangının elektrik tesisatından mı yoksa motor bölümündeki teknik bir arızadan mı kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.