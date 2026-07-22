Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Genel Başkan Özgür Özel’in TBMM grup toplantısında açıkladığı yeni siyasi oluşum kararına ilişkin yazılı bir değerlendirme yayımladı. Kandemir, Alanya ilçe örgütü olarak genel merkezin başlattığı bu yeni sürecin arkasında kararlılıkla durduklarını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın siyasette bir geri çekilme anlamı taşımadığına dikkat çekildi. Kandemir'in aktardığına göre, bu adım Türkiye’deki değişim ve demokrasi mücadelesini büyütmeyi hedefleyen bir iktidar yürüyüşü olarak konumlandırılıyor. Kontrollü muhalefet anlayışını kesin bir dille reddettiklerini ifade eden Kandemir, Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya geçerek başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesini mevcut siyasi rotalarına rehber edindiklerini vurguladı.

YENİ SÜRECİN YEREL SİYASETE YANSIMASI

Özgür Özel'in meclis kürsüsünden verdiği mesajların Alanya ölçeğinde hızla yankı bulması, yerel örgütün ulusal siyasetteki yeni yol haritasına hızla entegre olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin adalet, sosyal devlet ilkeleri ve ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu savunan ilçe yönetimi, önümüzdeki dönemde vatandaşın taleplerini merkeze alan bir politika izleyeceğinin sinyallerini veriyor.

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ BİRLİKTE GİYİYORUZ"

Açıklamasının son bölümünde siyasetteki duruşlarına dair net mesajlar veren Bülent Kandemir, "Siyasette gömlek çıkarmıyoruz, bu ülkenin yarınları için ateşten gömleği hep birlikte giyiyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni dönemin tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kandemir, milletin sesine kulak vererek yola devam edeceklerinin altını çizdi.