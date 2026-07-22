Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen bir işletmeye yönelik düzenlenen baskında, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş tütün ürünleri yakalandı.

Yetkililerin aktardığı bilgiye göre, söz konusu adreste yapılan kapsamlı aramalarda tam 10 bin 680 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAÇAK TÜTÜNLE MÜCADELE NEDEN ÖNEMLİ?

Vergi kaybına neden olan ve standart dışı koşullarda üretildiği için halk sağlığını doğrudan etkileyen kaçak sarmalık tütün ve makaron satışlarına yönelik hukuki yaptırımlar bölgede sıkılaştırılıyor. Haksız kazancın önüne geçmek amacıyla ticari işletmeler üzerindeki rutin incelemelerin artarak devam edeceği bildirildi. Jandarma yetkilileri, Alanya genelinde suç ve suçlularla mücadelenin taviz verilmeden sürdürüleceğini vurguladı.