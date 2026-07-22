Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan 791 yıllık tarihi Zazadın Hanı, turizme kazandırılmak üzere kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün duyurduğuna göre, Selçuklu dönemi şaheserlerinden olan yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek butik otel ve sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Tömek Mahallesi'nde 62 dönümlük geniş bir arazi üzerinde bulunan kervansarayın dönüşümü için 30 Temmuz Perşembe günü kapalı teklif usulüyle ihale düzenlenecek. Projenin muhammen bedeli 136 milyon 936 bin 884 TL olarak belirlendi. İhaleyi kazanan girişimci, ilk iki yılı restorasyon ve inşaat faaliyetlerine ayrılmak şartıyla yapının 30 yıllık işletme hakkını elde edecek.

TARİHİ DOKU NASIL KORUNACAK?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin tanınmış devlet adamı ve mimarlarından Sadeddin Köpek tarafından 1235 yılında yaptırılan Zazadın Hanı, yüzyıllara meydan okuyan mimarisiyle dikkat çekiyor. Halihazırda boş olan yapı, hazırlanacak yeni mimari projeyle özgün kimliğinden ödün vermeden yenilenecek. Dönüşüm projesi tamamlandığında hanın içerisinde butik otel odaları, kafeteryalar, yürüyüş parkurları ve kır düğün alanları yer alacak.

KERVANSARAYLARIN TURİZME ETKİSİ NEDİR?

Tarihi ticaret yolları üzerinde yolcuların konaklaması amacıyla inşa edilen kervansarayların günümüzde butik otel konseptiyle işlevlendirilmesi, kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu model, tarihi yapıların atıl kalmasını önlerken yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Zazadın Hanı'nın da restorasyon sonrası Konya'nın kültürel turizm rotasında önemli bir çekim merkezi olması hedefleniyor.