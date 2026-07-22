Antalya'da etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası, düşük nem ve kuvvetli rüzgar orman yangını tehlikesini en üst seviyeye çıkardı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, meteorolojik şartlar nedeniyle bölgedeki yangın riski kritik eşiğe ulaştı. Kurum, ormanların korunmasının tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu bildirdi.

UYULMASI GEREKEN HAYATİ KURALLAR NELER?

Yetkililer, en küçük bir ihmalin geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini aktardı. Bu kapsamda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, doğaya sigara izmariti veya cam şişe gibi yanıcı maddelerin atılmaması istendi. Ayrıca mesire alanlarındaki ateş kısıtlamalarına harfiyen uyulması gerektiği vurgulandı.

İHBARLARDA HANGİ YOL İZLENMELİ?

Yangın büyümeden kontrol altına alınabilmesi için erken müdahale büyük önem taşıyor. Vatandaşların en ufak bir duman veya alev görmeleri durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri gerektiği duyuruldu. Hızlı ihbarların, ekiplerin olay yerine zamanında ulaşmasını sağlayarak olası felaketleri önlediği belirtildi.

BÖLGESEL RİSKLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Antalya genelinde etkili olan bu meteorolojik tablonun önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Özellikle Alanya gibi ormanlık alanların ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde bu uyarılar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yaz dönemi boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği, ihmal kaynaklı yangınların hem doğayı hem de insan hayatını tehlikeye attığı hatırlatıldı.