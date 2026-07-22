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Genel Kurulu'nda gündeme gelen yeni kanuni düzenleme teklifi, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerindeki mülk sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisindeki sit alanı tesciline itiraz başvuruları artık yüksek ücretlere tabi tutulacak.

Düzenleme yasalaşırsa, sit alanı tescilinin kaldırılması veya sınırlarının değiştirilmesi için başvuran şahıslardan 12.500 TL, şirketlerden ise 25 bin TL ve ek olarak KDV talep edilecek. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, bu uygulamanın anayasal bir hak olan hak arama özgürlüğünü kısıtladığını ve mülkiyet hakkına aykırı olduğunu savundu.

KAŞ VE DEMRE'DE MÜLK SAHİPLERİNİ NE BEKLİYOR?

Üçüncü derece sit alanı ilan edilen bölgelerde vatandaşların taşınmazları üzerindeki tasarruf hakları yasal mevzuat gereği ciddi şekilde kısıtlanıyor. Mülk sahiplerinin evlerine basit bir tadilat yapabilmeleri veya dış cephe boyasını yenileyebilmeleri için bile ilgili koruma kurullarından resmi izin almaları gerekiyor. Planlanan yeni düzenleme ile birlikte, ilçelerinin neredeyse tamamı sit alanı ilan edilen Kaş ve Demre halkı, bu kararlara itiraz etmek istediklerinde dilekçe vermeden önce söz konusu harçları döner sermayeye yatırmak zorunda kalacak.

GÜNLÜK 4 SAATİ BULAN KESİNTİLERİN SEBEBİ NE?

Sit alanı kısıtlamalarının yanı sıra, önemli bir turizm merkezi olan Kaş'taki altyapı sorunları da Meclis tutanaklarına yansıdı. Bölgede yaptığı incelemelerin sonuçlarını aktaran Arı, mahallelerde her gün en az üç ila dört saat süren elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Kesintilerin zaman zaman altyapı çalışması, bazen de orman yangınlarına karşı önlem gerekçesiyle yapıldığını belirten Arı, ilgili bakanlık yetkililerini göreve çağırdı. Turizm bölgesinde vatandaşların ve işletmelerin günlük hayatını sekteye uğratan bu mağduriyetin giderilmesi için altyapı eksikliklerine acilen müdahale edilmesi talep edildi.