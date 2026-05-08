Adalet Bakanlığı, vatandaşların yargı süreçlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni adli düzenlemeleri hayata geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sivas'ın Suşehri ilçelerinde ağır ceza mahkemeleri faaliyete geçirildi.

YARGI SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Bakan Gürlek, kamuoyuna duyurduğu mesajında yargı teşkilatını güçlendirme hedefine vurgu yaptı. Alınan yeni kararların adaletin hızlı ve etkin işleyişine katkı sunacağını belirten Gürlek, Çerkeş Adliyesi'nin de mülki idare sınırları gözetilerek Çankırı Ağır Ceza Merkezi'nin yargı alanına dahil edildiğini bildirdi. Ağır ceza mahkemeleri, kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan ilk derece yargı mercileri olarak görev yapıyor. Bu mahkemelerin ilçe bazında yaygınlaştırılması, tarafların ve tanıkların il merkezlerine gitme zorunluluğunu azaltarak büyük oranda zaman tasarrufu sağlıyor.

ANTALYA BÖLGESİNE MUHTEMEL ETKİSİ

Alanya'ya komşu ve Antalya'nın nüfus yoğunluğu yüksek ilçelerinden biri olan Serik'te ağır ceza mahkemesinin kurulması, bölgedeki hukuki altyapı kapasitesi açısından dikkat çekiyor. Bu adımın, Antalya merkezdeki mevcut mahkemelerin iş yükünü belli oranda hafifletmesi ve bölgedeki genel yargılama sürelerine olumlu yönde muhtemel etki etmesi bekleniyor. Alanya ve çevre ilçelerdeki hukuk camiası, bölgedeki adli kapasite artışını ve adalete erişimi hızlandıran bu tür adımları yakından takip ediyor.