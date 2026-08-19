Serik'te turistleri taşıyan minibüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü Mehmet Ersöz yaralandı. Minibüste bulunan 5 kişilik turist aile ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cumalı Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya Havalimanı’ndan aldığı turistleri Belek’teki bir otele götüren Ogün Balkesen yönetimindeki 07 CHU 238 plakalı minibüs ile tali yoldan çıktığı belirtilen Mehmet Ersöz idaresindeki 07 YT 694 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Mehmet Ersöz araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ersöz’e sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ersöz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 KİŞİLİK TURİST AİLE YARA ALMADI

Minibüste bulunan 5 kişilik turist aile ise çarpışmaya rağmen yaralanmadı. Antalya Havalimanı’ndan Belek’te konaklayacakları otele götürülen turistlerin yolculuklarına devam edebilmesi için kaza yerine başka bir minibüs çağrıldı.

Turist aile, işlemlerin ardından gelen araçla konaklayacakları otele gönderildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.