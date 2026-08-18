Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde, otel işçilerinin konakladığı üç katlı bir villada dün saat 19.00 sıralarında yangın meydana geldi. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, 72'nci Sokak üzerinde yer alan Gökkuşağı Sitesi'ndeki yapının en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan 2 itfaiye ekibinin koordineli çalışması sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın esnasında boş olduğu öğrenilen villanın 3'üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

PERSONEL LOJMANLARINDA GÜVENLİK RİSKİ

Özellikle turizm bölgelerinde otel çalışanlarının toplu olarak kaldığı bu tür çok katlı konutlarda, elektrik tesisatı kaynaklı risklere karşı periyodik denetimlerin yapılması ve yangın uyarı sistemlerinin aktif tutulması hayati önem taşıyor. Polis ekipleri, sadece maddi hasarla atlatılan yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla inceleme başlattı.