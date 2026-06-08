Ticaret Bakanlığı, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara sağlanan hazine destekli kredilere ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre, 2003 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kullandırılan hazine destekli kredi tutarı 803 milyar liraya ulaştı.

Bakanlık verilerine göre aynı dönemde 4 milyon 681 bin 831 esnaf ve sanatkâr finansman desteğinden faydalandı. Uygulamanın amacı, küçük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, işletme sermayesini güçlendirmek ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Son yıllardaki kredi hacmi incelendiğinde dikkat çekici rakamlar ortaya çıktı. 2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımıyla toplam 164 milyar liralık destek verildi. 2024 yılında 232 bin 192 kredi karşılığında 114,8 milyar lira finansman sağlandı.

2025 yılında ise kredi hacmi yeniden yükseldi. Yıl boyunca 257 bin 709 kredi kullandırımı gerçekleşirken toplam destek tutarı 175,8 milyar liraya ulaştı. 2026'nın ilk beş ayında da 83 bin 420 kredi kullandırımı yapıldı ve 63,1 milyar liralık finansman desteği sağlandı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikaları kapsamında esnaf ve sanatkârların uygun maliyetli finansmana erişiminin öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle sunulan desteklerin işletmelerin nakit akışını güçlendirmeyi, yeni yatırımları teşvik etmeyi ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda esnafın finansman imkanlarını genişletmeye ve kredi maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı