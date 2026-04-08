Serik Belediyespor - Van Spor FK maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba saat 14:30'de oynanıyor. Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele İsmail Oğan Stadyumu'nde oynanacak.

Trendyol 1. Lig 27. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor. Ligde Serik Belediyespor 17. sırada, Van Spor FK ise 11. sırada yer alıyor.

Serik Belediyespor ile Van Spor FK arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 14:30 olarak açıklandı. Maç Türkiye saatiyle bu dilimde oynanacak.

Mücadele İsmail Oğan Stadyumu'nde oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

Serik'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Yayın hakları gereği maç bu kanaldan takip edilebilecek.

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

Serik Belediyespor: Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Van Spor FK: Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet kaydetti.

Lig sıralamasında Serik Belediyespor 26 puan, Van Spor FK ise 31 puanla mücadele ediyor.

Serik Belediyespor cephesinde öne çıkan isimler: Cem Ekinci, Hasan Bilal, Mert Örnek. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Van Spor FK cephesinde dikkat çeken oyuncular: Murat Gürbüzerol, Utku Şen, Emrah Tacir. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

Serik Belediyespor kanadında Emre Yücedağ, Deniz Kök, Baha Karakaya sakatlığı süren isimler arasında yer alıyor.

Van Spor FK tarafında ise Tolga Kesici, Muhammed Çoksu, Servet Ölmez sakatlık veya cezalı durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

Son 5 karşılaşmada Serik Belediyespor 3, Van Spor FK 2 galibiyet elde etti.

Serik Belediyespor, evinde Van Spor FK'yı ağırlayacak. Ev sahibi takım, son 5 maçında 3 galibiyet alırken, deplasman ekibi 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Maç, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14:30'da İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Serik Belediyespor - Van Spor FK maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Stadyuma gidemeyen futbolseverler maçı evden, kafelerden veya yayıncı kuruluşun resmi dijital platformundan takip edebilir.

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.